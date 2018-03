Shiffrin demoliert die Konkurrenz im Åre-Slalom

Es war noch einmal eine Machtdemonstration zum Abschluss: Mit 1,58 Sekunden Vorsprung gewann Mikaela Shiffrin den letzten Slalom des Weltcup-Jahres vor Wendy Holdener. Dahinter wurde es eng - auf Rang drei lag Frida Hansdotter nur 0,01 Sekunden hinter Holdener, Nina Haver-Löseth als Vierte verfehlte das Podest um 0,13 Sekunden.

Für die Österreicherinnen verlief der zweite Durchgang erneut enttäuschend. Bernadette Schild rutschte vom zweiten auf den fünften Platz zurück, 1,79 Sekunden fehlten am Ende auf Shiffrin. Auch Katharina Gallhuber konnte ihren vierten Rang nicht halten, sie wurde am Ende mit 2,05 Sekunden Rückstand Siebente. Platz acht ging an Katharina Liensberger, die von Zwischenrang elf noch den Sprung nach vorne schaffte.

Als 14. holte Katharina Truppe noch Weltcup-Punkte, Carmen Thalmann verpasste diese als 16. hauchdünn.