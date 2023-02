Schwarz und Haaser auf Medaillenkurs in der WM-Kombination

Super-G:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:08,25 2. Marco Schwarz (AUT) 1:08,31 +0,06 3. Raphael Haaser (AUT) 1:08,39 +0,14 4. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:08,83 +0,58 5. River Radamus (USA) 1:08,84 +0,59 6. Justin Murisier (SUI) 1:09,28 +1,03 7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:09,30 +1,05 8. Stefan Babinsky (AUT) 1:09,42 +1,17 9. Stefan Rogentin (SUI) 1:09,43 +1,18 10. Atle Lie McGrath (NOR) 1:09,50 +1,25 11. Jeffrey Read (CAN) 1:09,58 +1,33 12. Loic Meillard (SUI) 1:09,59 +1,34 13. Simon Jocher (GER) 1:09,64 +1,39 14. James Crawford (CAN) 1:09,71 +1,46 15. Andreas Sander (GER) 1:09,72 +1,47 29. Johannes Strolz (AUT) 1:10,73 +2,48

Ausgeschieden: Miha Hrobat (SLO), Adrian Smiseth Sejersted (NOR)

Disqualifiziert: Marco Odermatt (SUI), Mattia Casse (ITA), Dominik Paris (ITA)