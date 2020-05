Schützenfest für Capitals

Die Vienna Capitals sind nur noch eine Kufenbreite vom Semifinale entfernt. Die Wiener gewannen in Znaim mit 7:0 (1:0, 3:0, 3:0), führen somit in der Serie mit 3:1 und könnten am Dienstag im nächsten Heimspiel den Aufstieg ins Semifinale fixieren.

Mehr als 500 Wiener Fans sorgten noch lange nach der Schlusssirene für Gänsehautstimmung in der Hostan-Arena von Znaim. Capitals-Coach Tommy Samuelsson sah in den Fans einen Mitgrund für den Kantersieg: „Sie bringen den Spielern so viel Energie. Wir haben sie schon gehört, als wir aus dem Bus gestiegen sind.“

Tatsächlich haben die Capitals gespielt, als hätten sie ein paar Ladungen Batterien verschluckt. Denn Znaim machte nach dem frühen 1:0 durch Josh Soares (2.) viel Druck und hatte auch viele Torchancen. Doch Capitals-Tormann Zaba agierte im Gegensatz zu Freitag (3:4 n.V) sehr sicher und brachte die Znaimer zur Verzweiflung. Und das Glück war dieses Mal auch auf der Seite der Capitals. In Minute 22 traf Lattner nur die Stange. Wenig später bediente Romano im Konter Fortier zum 2:0 (26.). Die Wiener konzentrierten sich auf die Verteidigung und nutzten ihre Räume in der Offensive. Das 3:0 erzielte Pinter nach dem Schuss von Olsson (35.).