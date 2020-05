Schlierenzauer: Luftikus mit Bodenhaftung

Das kommt bei ihm ohnehin nur sehr selten vor. Fünfte Plätze sind für einen, der in seiner Karriere im Schnitt in jedem zweiten (!) Weltcupspringen auf dem Sieges­podest gelandet ist, beinahe schon Ausreißer nach unten.

Verwunderlich eigentlich, dass jemand, dessen Flugschreiber so beeindruckende Daten ausspuckt, in seiner Heimat noch nie den Titel Sportler des Jahres gewonnen hat – weder in Österreich, noch in Tirol. Und erstaunlich auch, dass es tatsächlich Sprungschanzen gibt, auf denen Schlierenzauer noch nie triumphiert hat. Die Rukatunturi-Schanze im finnischen Kuusamo, auf der am Freitag (Teambewerb, 16.45 Uhr/live ORFeins) und am Samstag (Einzel) der Weltcup fortgesetzt wird, ist einer der letzten weißen Flecken auf der Landkarte des Seriensiegers. Dasselbe gilt für Kuopio ( Finnland) und die neu im Weltcup vertretenen Orte Wisla ( Polen) und Sotschi ( Russland).

Den jungen Gregor Schlierenzauer, den überehrgeizigen und hyperpeniblen Teenager, hätte dieser Umstand gewurmt. Der Gregor Schlierenzauer von heute sieht die Welt ein wenig gelassener, aus seiner ganz persönlichen Vogelperspektive. „Ich bin ja im Grunde in einer Luxussituation“, weiß der Stubaier Luftikus, „nicht jeder Skispringer hat mit 22 so ein Leben und fast alles schon gewonnen. Alles, was jetzt noch kommt, ist eigentlich nur noch Draufgabe.“