Schlierenzauer hat Lust auf mehr

Irgendwie hat sich Gregor Schlierenzauer den Augenblick des großen Triumphes anders vorgestellt.

Sein Traum war es immer, nach dem letzten Tourneesprung in Bischofshofen mit geballter Faust ins Stadion einzufahren, mitten hinein in die tobende Masse, begleitet von Bengalischen Feuern, Fahnen und Fanfaren. So hatte er ungefähr ausgesehen, der Kindheitstraum von Gregor Schlierenzauer.



Und dann das. Kein letzter Sprung, keine Punktlandung im Epizentrum der Ekstase, keine erträumten Begleitumstände - die Entscheidung, dass Schlierenzauers Kindheitstraum Wirklichkeit geworden war und er endlich die Tournee gewonnen hatte, kam via Funkgerät.