Warten auf das WM-Fieber

In zehn Minuten hab ich Zeit, ich muss nur noch schnell mit einem Skilehrer abrechnen", sagt Michael Tritscher. Der ehemalige Slalom-Spezialist leitet eine Skischule in Schladming und kann sich dieser Tage nicht über zu wenig Arbeit beklagen. "Rund um Weihnachten ist bei uns immer die Hölle los", sagt der 47-Jährige, der für Österreich bei den Olympischen Spielen in Albertville 1992 Bronze geholt hat.