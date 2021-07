Schladming: Hirscher fährt von Rang 22 aufs Podest

Es sind oft die Kleinigkeiten, die im alpinen Skirennlauf den Unterschied machen, in dieser hochkomplexen Sportart, in der ein Marcel Hirscher Hunderte Skier testet, Dutzende Erfolge feiert – und dann am falsch eingesetzten Glas seiner Skibrille scheitert.

So geschehen am Dienstagabend im ersten Lauf des Nachtslaloms von Schladming. Zunächst lag der Salzburger vor dem führenden Deutschen Felix Neureuther (0,20 Sekunden), dann aber verlor der vierfache Gesamtweltcupsieger sukzessive und lag am Ende 2,59 Sekunden zurück.

Das große Rätseln war rasch vorbei: Hirschers Brille war angelaufen und hatte die Sicht getrübt. "Die beschichtete Innenseite des Glases war auf der falschen Seite", erklärte der 26-Jährige den Lapsus des Brillenverantwortlichen seines Ausrüsters, "und so ist dann das Glasl ang’rennt." Einen Wutanfall sparte sich der Annaberger, denn "bis jetzt bin ich von solchen Missgeschicken verschont geblieben. 170-mal hat alles super gepasst, jetzt war’s halt mal die falsche Seite."