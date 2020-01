Schladming: Marco Schwarz im Nachtslalom auf Siegkurs

Marco Schwarz führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Schladming das Klassement an. Der Zweite von Kitzbühel liegt nach Bestzeit mit Nummer eins 0,14 Sekunden vor dem dreifachen Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen (NOR), 0,32 vor dem Vorjahres-Zweiten Alexis Pinturault (FRA) sowie 0,75 vor dem dreifachen Saisonsieger Daniel Yule (SUI).