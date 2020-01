Schladming live: So steht es im 1. Durchgang des Nachtslaloms

Wie turbulent es im Slalom-Weltcup derzeit zugeht, hat sich am Sonntag in Kitzbühel wieder gezeigt. Der Sieg ging zwar zum dritten Mal in diesem Ski-Winter an den Schweizer Daniel Yule, die Zahl der Anwärter hat sich aber noch einmal vergrößert. "Vielleicht gibt es dann in Schladming die Revanche", richtete Marco Schwarz den Blick auf Dienstag-Abend und das Nightrace.

Blutjunge Talente, alte Hasen, diverse Nationalitäten und eine Dichte wie in wenigen anderen Sportarten - die Slalom-Rennen bieten aktuell Spannung und Überraschungsmomente par excellence. Dass auch Österreicher im Kampf um die Spitzenplätze mittendrin sind, liefert einen Grund mehr, warum sich um die Schladminger Planai auch im ersten Jahr nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher die Zuschauermassen tummeln sollten. Mit 45.000 Besuchern rechneten die Veranstalter.