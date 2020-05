Scheiber muss auf Abfahrt verzichten

Mario Scheiber kann bei der ersten Abfahrt in Chamonix (F) am Freitag nicht an den Start gehen. Der Tiroler leidet seit den frühen Morgenstunden an einer Magenverstimmung und Durchfall. "Ich habe in der Nacht starke Bauchkrämpfe gekriegt, fühle mich lasch und habe keinen richtigen Appetit. Ich glaube, da hat es keinen Sinn, ein Rennen zu fahren. Wenn man ohnehin nicht hundertprozentig in guter Form ist und dann das auch noch dazukommt, wird es nur gefährlich für mich. Ich hoffe morgen wieder am Start zu sein, auch weil ich die Rennen brauche. Aber man kann es nicht erzwingen. Mal schauen, wie sich das Ganze über den Tag entwickelt", sagte Scheiber.