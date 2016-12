Santa Caterina: Herren-Abfahrt abgesagt

Die Weltcup-Abfahrt der Skiherren in Santa Caterina am Mittwoch ist wegen starker Windböen abgesagt worden. Nach zwei Verschiebungen der Startzeit und geplanter Streckenverkürzung wurde zu Mittag entschieden, dass das Rennen auf der Piste "Deborah Compagnoni" nicht stattfinden kann. Für Donnerstag ist ebendort eine Kombination aus Super-G und Slalom angesetzt. Wie die FIS am Mittwoch mitteilte, wird das Rennen in der laufenden Saison nicht mehr nachgeholt.