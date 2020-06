Salzburg erzwingt Entscheidungsspiel

Österreichs Eishockey-Meister hat am Freitagabend mit einem 5:3-Sieg in Bozen in der "best of five"-Finalserie der Erste Bank Liga (EBEL) gegen HCB Südtirol den 2:2-Ausgleich geschafft. Red Bull Salzburg, das Team von Coach Don Jackson, erzwang damit ein Entscheidungsspiel am Sonntag in Salzburg.

Matchwinner war 24-jährige US-Stürmer Garrett Roe, der nach 55:47 Minuten den Treffer zum 4:3 besorgte. Matthias Trattnig sorgte dann mit einem Empty-Net-Treffer 22 Sekunden vor der Schlusssirene für den Endstand (60.). "Ich bin überglücklich, dass wir dieses Match gewonnen haben", frohlockte Trattnig. Das Momentum spricht nun für Salzburg, das nach einem 1:6-Heimdebakel sowie einem 2:4 im ersten Auswärtsspiel in der Serie bereits 0:2 im Hintertreffen gelegen war.

Nach dem klaren 7:2-Heimerfolg vom Dienstag erwischten die Gäste aus der Mozartstadt vor 7.200 Zuschauern in der ausverkauften Bozener Eiswelle erneut den besseren Start und gingen durch einen Schlagschuss von Dominique Heinrich im Powerplay nach knapp zehneinhalb Minuten in Führung. Nur 98 Sekunden später erhöhte Thomas Raffl, der damit auch im vierten Endspiel traf, per Abstauber bereits auf 2:0 (13.) für die " Bullen".