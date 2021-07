Saisonstart für die Abfahrer

Während die Rennveranstalter in Europa noch immer von der Sonne geblendet werden, anstatt endlich Naturschnee bejubeln zu dürfen, haben ihre Kollegen in Nordamerika alle Hände voll zu tun, um den Neuschnee aus den Pisten zu bekommen.



Ein halber Meter Neuschnee hat den Organisatoren des Herren-Speed-Doubles im kanadischen Lake Louise viel Mehrarbeit beschert: Der Olympic Downhill Run präsentierte sich im Training am Donnerstag noch weich, und daran dürfte sich auch bis zur heutigen ersten Abfahrt des Weltcup-Winters nicht mehr viel ändern (Start 19.30 Uhr MEZ, live ORFeins und Eurosport ).



Aufgezeigt haben die Österreicher: Der Tiroler Romed Baumann war der Schnellste vor Adrien Théaux (F) und dem Steirer Klaus Kröll; Joachim Puchner (6.), sowie die Rückkehrer Max Franz (14.) und Georg Streitberger (16.) gaben Anlass zur Hoffnung.