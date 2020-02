Saalbach-Super-G: ÖSV-Herren brennen auf Wiedergutmachung

Mayer gewann 2015 den Super-G in Saalbach, ihm liegt die Strecke. Ein Fehler verhinderte in der Abfahrt am Donnerstag eine bessere Platzierung als elf. Freitag sind die Karten neu gemischt. "Das wird ein ganz interessantes Rennen, alle sind sehr gut drauf. Bei Jansrud hat man auch gesehen, dass er da runter gut zurechtkommt. Das Kugelmatch geht los, jetzt können wir uns nicht mehr davor drücken", meinte der Kärntner lachend. Jansrud, Gewinner des Super-G in Kitzbühel, landete in der Saalbach-Abfahrt ex aequo mit Kriechmayr an sechster Stelle.

Der Oberösterreicher hat sich ebenfalls als Ziel den Gewinn des kleinen Kristalls gesetzt. "Ich bin noch dabei, habe noch die Chance auf die Kugel. Aber es sind noch sehr viele Rennen vor uns. Man muss konstant schnell vorne fahren, die Norweger sind jetzt doch wieder sehr stark geworden, da müssen wir Paroli bieten", sagte Kriechmayr. Aus der Abfahrt weiß er: "Die Traverse ist sehr entscheidend. Wenn ich weiß, warum ich dort so viel Zeit verloren habe, bin ich gescheiter", steht für ihn noch Videostudium auf dem Programm.

Als Zwölfter in Kitzbühel errang Daniel Danklmaier sein bestes Karriereergebnis im Super-G, daran will er freilich anknüpfen. "Wieder voller Angriff! Ich werde mir das gut anschauen und gut attackieren." Mit Mayer in Lake Louise, dem Schweizer Marco Odermatt in Beaver Creek, Kriechmayr in Gröden und Jansrud in Kitzbühel gab es in diesem Winter vier verschiedene Sieger.