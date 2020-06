Ruhe und Gelassenheit bei den Capitals

Keinen Stress haben die Wiener, was die Kaderplanung betrifft. Die vier Punkte des verletzten Benoit Gratton werden die Wiener auch nach der Frist am 15. November frei halten. Sollte er dennoch nicht mehr fit werden und ein neuer Spieler gebraucht werden, dann wäre das noch keiner der drei erlaubten Täusche. Da die Capitals derzeit aber einen Legionär zuviel haben, heißt das auch, dass es für den derzeit ebenfalls nicht fitten Jessiman schlecht aussieht.

Auch in einer anderen Gelegenheit wären die Vienna Capitals gerne Erster. Im Rahmen des Kärntner Freiluftderbys in der Wörthersee-Arena könnte es auch zu einem Duell des KAC mit den Capitals kommen. Allerdings wartet Kalla seit "Wochen oder Monaten" auf eine Entscheidung aus Klagenfurt. "Fix ist nur, dass wir am 30. Dezember spielen würden", sagt Kalla. Das Derby findet erst am 3. Jänner statt. In dieser Konstellation wäre wohl gesichert, dass auch beim Spiel des KAC gegen die Capitals viele Zuschauer kommen würden.