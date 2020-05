Rückendeckung für Tempobolzer

Während Norwegens Modell-Athlet im eiskalten Grödner Zielgelände vom ersten Training schwärmte und auch darüber, wie er sich kürzlich in seiner Heimat im Allrounder-Wettkampf "Die Besten der Besten" gegen alle Vertreter anderer Sportarten durchgesetzt hatte, verriet der Deutsche Stephan Keppler, dass auch in seinem Team neues, im Rückenschutz eingebautes, technisches Gerät getestet werde. "Aber das ist kein Airbag." Vielmehr soll elektronisch ermittelt werden, wie die Bindung bei Stürzen reagiert. Freiwillig werde er natürlich nicht stürzen, meint der von Kopf bis Fuß verdrahtete Abfahrtspilot, der erst vor einer Woche in Beaver Creek kräftig auf die Nase gefallen war.