RTL: Shiffrin führt - Veith im 2. Durchgang

Bei Sichtverhältnissen, die sich hart an der Grenze zum Irregulären bewegten, hat sich Mikaela Shiffrin die Halbzeitführung im zweiten Riesentorlauf am Semmering gesichert. Die Vortagessiegerin nutzte bei stärker werdendem Schneefall ihre niedrige Startnummer 6 für einen fehlerlosen Lauf, der sie mit 0,08 Sekunden Vorsprung auf die überraschend starke Deutsche Viktoria Rebensburg an die Spitze brachte. Weitere 0,02 Sekunden zurück lag die Französin Tessa Worley, die auch am Dienstag schon Platz zwei im Endklassement belegt hatte.

Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut landete mit 0,71 Sekunden Rückstand auf dem 7. Rang und damit hinter der besten ÖSV-Läuferin: Stephanie Brunner schaffte sich als Fünfte (+0,60 Sekunden) eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang. Für eine Überraschung sorgte auch Ricarda Haaser, die mit Startnummer 30 noch auf Rang 9 (+0,88) fuhr.

Weltcup-Rückkehrerin Anna Veith zeigte sich bei ihrem zweiten Rennen nach dem Comeback deutlich verbessert. Trotz der schwierigen Bedingungen lag sie nur 1,95 Sekunden hinter Shiffrin zurück und schaffte anders als am Vortag sogar den Sprung in den zweiten Durchgang.