RTL: Shiffrin führt in Maribor, Veith stark

Mikaela Shiffrin bestätigte im ersten Durchgang im Riesenslalom in Maribor ihre starke Form. Nach dem RTL-Doppelsieg am Semmering liegt die US-Amerikanerin auch in Slowenien zur Halbzeit vorne. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Italienerin Sofia Goggia beträgt aber nur 0,07 Sekunden. Weitere 0,13 Sekunden zurück liegt die Riesentorlauf-Weltcup-Führende Tessa Worley aus Frankreich.

Für eine Überraschung sorgte Anna Veith beim dritten Rennen nach ihrem Comeback: Zur Halbzeit liegt Veith auf dem starken achten Zwischenrang (+0,69 Sekunden) und ist damit klar beste ÖSV-Läuferin. Die übrigen Österreicherinnen schafften es hingegen nicht ins Spitzenfeld: Michaela Kirchgasser liegt schon 1,49 Sekunden hinter Shiffrin und muss ebenso wie Katharina Truppe (+1,89) und Ricarda Haaser (+2,02) noch um die Qualifikation für den zweiten Durchgang bangen.

Für emotionale Szenen sorgte Tina Maze: Die Slowenin gab auf ihrer Heimstrecke in Maribor ihre Abschiedsvorstellung im alpinen Skiweltcup. Nach knapp dreißig Fahrsekunden schwang Maze ab, verabschiedete sich emotional von den Betreuern und ließ sich anschließend im Zielraum vom slowenischen Publikum feiern.