RTL: Pinturault dominiert in Adelboden

Zwei Österreicher liegen nach dem ersten Durchgang des Riesentorlauf-Klassikers in Adelboden in aussichtsreicher Position. Philipp Schörghofer war am Samstag vor seinem Salzburger Landsmann Marcel Hirscher Zweiter, der Rückstand auf Leader Alexis Pinturault aus Frankreich betrug allerdings bereits 0,64 bzw. 0,70 Sekunden. Der Norweger Henrik Kristoffersen büßte als Fünfter 1,31 Sekunden ein.

Die übrigen Österreicher blieben im vorletzten Riesentorlauf vor der Weltmeisterschaft in St. Moritz unter den Erwartungen. Manuel Feller schaffte es mit 2,84 Sekunden Rückstand auf Platz 19 nach 47 Läufern, Christian Hirschbühl (3,53) war 28. Christoph Nösig (4,23), Marcel Mathis (4,26) und Roland Leitinger (4,31) verpassten die Qualifikation für den zweiten Durchgang, der um 13.30 Uhr beginnt.

Pech hatte Daniel Meier: Der Vorarlberger ist im ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der Herren am Samstag in Adelboden bei einem Tor hängengeblieben, zu Sturz gekommen und auf dem Kopf gelandet. Maier dürfte kurz ohne Bewusstsein gewesen sein, war aber rasch wieder ansprechbar. Laut erster Diagnose dürfte er eine schwere Gehirnerschütterung erlitten haben.

Maier wurde nach Erstversorgung auf der Piste mit dem Akja abtransportiert und wurde zu näheren Untersuchungen ins Spital eingeliefert. Das Rennen war längere Zeit unterbrochen.