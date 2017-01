Rodeln: Wolfgang Kindl in Lettland zweimal auf Platz drei

Der Tiroler Wolfgang Kindl ist am Sonntag beim Rodel-Weltcup in Sigulda sowohl im Einsitzer-Bewerb als auch im Einsitzer-Sprint auf Rang drei gelandet. In beiden Bewerben waren nur die Russen Semen Pawlitschenko und Roman Repilow schneller als der Tiroler, der auch in der Gesamtwertung hinter diesem Duo Rang drei belegt.

Im Damen-Sprint wurde Kindls Landsfrau Birgit Platzer Fünfte, der Sieg ging an die Russin Tatjana Iwanowa. Bei den Doppelsitzern setzten sich die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken durch, die österreichische Paarung Thomas Steu/Lorenz Koller fuhr an die fünfte Stelle. In der Team-Staffel reichte es für Platzer, Kindl und Steu/Koller nur zu Rang fünf.

Kindl zeigte sich mit seinen Leistungen bei der Generalprobe für die in zwei Wochen in Igls stattfindenden Weltmeisterschaften hochzufrieden. "Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Die Russen waren heute nicht zu biegen, aber mit zwei Podest-Plätzen muss man immer zufrieden sein. Ich nehme viel Schwung in Richtung Weltmeisterschaft mit, die Form passt, das Selbstvertrauen ebenfalls", sagte der 27-jährige EM-Bronzemedaillengewinner. "Jetzt gilt es die kommende Woche in punkto Materialabstimmung optimal zu nutzen und an den letzten Schrauben zu drehen."

Die Frage nach den drei weiteren heimischen WM-Herren-Startern neben Kindl wird kommende Woche in einer internen Ausscheidung in Igls beantwortet und ist im Fall von Georg Fischler, der noch wegen einer Herzmuskelentzündung pausieren muss, auch vom Grünen Licht der Ärzte abhängig. Ob David Trojer nach seinem Handgelenkbruch starten kann, ist ebenfalls offen.