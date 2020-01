Rodeln: EM-"Blech" für David Gleirscher

Österreichs Rodler sind bei der Kunstbahn-EM in Lillehammer im Einsitzer-Bewerb leer ausgegangen. Olympiasieger David Gleirscher landete am Sonntag in dem auch zum Weltcup zählenden Bewerb auf dem undankbaren vierten Platz. Der Tiroler lag 0,239 Sekunden hinter dem russischen Bronzemedaillengewinner Roman Repilow und 0,467 Sekunden hinter Sieger Dominik Fischnaller aus Südtirol.

Die weiteren Österreicher kamen nicht in Podiumsnähe. Wolfgang Kindl wurde Neunter, Jonas Müller Elfter, Nico Gleirscher 16. und Reinhard Egger 25.