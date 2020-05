Ringe frei für Jugend-Olympia

Doch am Tag der offiziellen Feuertaufe, am Tag, an dem erstmals in einer Stadt zum dritten Mal das olympische Feuer entzündet wird, präsentiert sich Innsbruck als Winter-Schlaraffenland. Die Pisten und Loipen sind rennfertig, die Zimmer im olympischen Dorf bezogen, die 1100 Nachwuchssportler aus 70 Nationen bereit für die Eröffnungsfeier im Bergisel-Stadion (Freitag, 18.30 Uhr, live in ORF Sport+), wo die Eishockeyspielerin Tamara Grascher als Österreichs Fahnenträgerin fungieren wird.

Die Veranstalter versprechen "Spiele im österreichischen Maßstab". Klein, aber fein sollen sie sein, für Prunk und Protz ist weder Platz noch Geld. Auf 23,7 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für die Jugendspiele – so viel hatte 2010 bei den Sommer-Jugendspielen in Singapur allein die pompöse Eröffnungszeremonie verschlungen. "In Singapur haben wir gesehen, dass die Idee der Jugendspiele funktioniert", erinnert sich Peter Bayer, der Innsbrucker OK-Chef. Eine Idee, die sich IOC-Präsident Jacques Rogge gerne auf seine Fahnen heftet, die aber eigentlich von einem Kärntner (Hans Rosenzopf) stammt. "Es ist ein historisches Ereignis für Innsbruck", schwärmt Peter Bayer, "als erste Stadt der Welt drei Mal Olympische Spiele austragen zu dürfen."



Ein historisches Ereignis, das an der Bevölkerung lange Zeit spurlos vorbeigegangen war. Noch im Herbst lagen die Jugendspiele unter der Wahrnehmungsgrenze, und als ein Sponsor in einer Umfrage den Bekanntheitsgrad der YOG in Österreich ermitteln ließ, war das Resultat ernüchternd: Nur ein Prozent der Österreicher wusste damals über die Jugendspiele Bescheid.