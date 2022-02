Riesentorlauf der Herren live: Wer kürt sich zum Olympiasieger?

Dass immer alles passieren kann, hat Riesentorlauf-Bronze durch Marco Schwarz vergangenes Jahr bei der WM in Cortina d'Ampezzo gezeigt. Im Olympia-Rennen am Sonntag in Yanqing (03.15/6.45 Uhr MEZ/live ORF 1) zählt sich Manuel Feller "nicht zu den Favoriten" und sieht sich Stefan Brennsteiner als "gefährlicher Außenseiter".