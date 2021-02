Riesenslalom in Bansko: Faivre führt, Brennsteiner auf Platz 5

Hier Textbeginn...

Der Weltmeister zeigte im ersten Riesenslalom nach dem Saisonhöhepunkt in Cortina d’Ampezzo gleich einmal wieder, wer momentan der Chef in der alpinen Basisdisziplin ist: Mathieu Faivre liegt nach dem ersten Durchgang im bulgarischen Bansko an der Spitze. „Ich habe viel Freude beim Skifahren, und ich fühle mich auch sehr sicher auf den Skiern“, sagte der doppelte Champion, der ja auch den Parallelbewerb von Cortina d’Ampezzo gewonnen hatte. „Ich bin sehr glücklich.“

Elf Hundertstelsekunden hinter dem 29-jährigen Franzosen folgt der Kroate Filip Zubcic, 23 Hundertstel handelte sich der Gesamtweltcupführende Alexis Pinturault ein.