Reichelt-Bestzeit mit Torfehler

Hannes Reichelt fuhr am Freitag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Samstag in 1:57,62 Minuten klare Bestzeit - mit einem gravierenden Torfehler: Reichelt fuhr an einem Tor vorbei.



0,65 Sekunden hinter Reichelt landete der Südtiroler Peter Fill auf Platz zwei, Dritter wurde mit Klaus Kröll (+0,92) wieder ein Österreicher.

Einige Athleten übten aufgrund der schlecht präparierten Piste Kritik. "Da sind Fehler passiert", stellte Reichelt fest. Kurioserweise lief in einer Streckenpassage die ganze Nacht über eine Schneekanone, welche für einen Meter Neuschnee und unruhige Verhältnisse sorgte.