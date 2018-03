Raw Air: Kraft in Trondheim Zweiter hinter Stoch

Stefan Kraft hat sich am Donnerstag im Skisprung-Weltcupbewerb in Trondheim wie schon zuletzt in Oslo an der zweiten Stelle klassiert. Nach Flügen auf 141,5 und 138 Meter musste der Salzburger nur dem überlegenen Kamil Stoch um 17 Punkte den Vortritt lassen. Der polnische Weltcup-Führende hatte im ersten Durchgang mit 146 Metern Schanzenrekord fixiert und war anschließend bei 141 Metern gelandet.

Dritter wurde der Norweger Robert Johansson (145,5/136 m) 0,4 Punkte hinter Kraft. Ebenfalls im Finale mit dabei waren Michael Hayböck und Daniel Huber. Hayböck verbesserte sich von Platz 21 auf den 19. Endrang, Huber rutschte hingegen auf Platz 29 zurück. Nicht im zweiten Durchgang waren Philipp Aschenwald und Clemens Aigner, Gregor Schlierenzauer hatte die Qualifikation für den Bewerb verpasst.