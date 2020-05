Rang drei für Kombinierer in Oberstdorf

Langläufer Dario Cologna steht vor seinem dritten Gesamtsieg in der Tour de Ski. Der Schweizer nimmt die Schlussetappe auf die Alpe Cermis am Sonntag mit 1:22 Minuten Vorsprung auf den norwegischen Weltcup-Leader Petter Northug in Angriff. Cologna belegte im Rennen über 20 km den dritten Rang, der Tagessieg ging an den Norweger Eldar Rönning.