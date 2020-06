Qual der Wahl für den Damen-Chef

Fünf Torläufe wurden absolviert, drei Mal wurde das Siegesfoto der besten Drei mit österreichischer Beteiligung geschossen. Kathrin Zettel stand in Levi, Aspen und Zagreb auf dem Treppchen, Nicole Hosp siegte in Aspen. Michaela Kirchgasser zeigte in Åre auf (5.) – dahinter sieht es eher düster aus.

„Man kann nicht erwarten, dass wir in jedem Rennen auf dem Podest stehen“, sagt der Damen-Chef, der trotz ausbaufähiger Leistungen nicht alles schlechtreden will. Zu eng geht es an der Weltspitze mit einer überragenden Mikaela Shiffrin ( USA), der Gesamtweltcup-Führenden Tina Maze (SLO) oder den starken Schwedinnen zu. Zu entscheidend können mitunter auch die Bedingungen sein. „Das war einfach überhaupt nicht meins“, sagte etwa Kathrin Zettel über die weiche Piste in Flachau. Die Niederösterreicherin darf wie Hosp und Kirchgasser bereits für die Reise in die USA planen.

„Die Entscheidung über den Kader wird grundsätzlich erst nach dem letzten Rennen getroffen“, sagt Kriechbaum. Das ist der Herren-Slalom in Schladming (27. Jänner). Den Damen stehen noch die Speed-Wochenenden in Cortina und St. Moritz bevor.