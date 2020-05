Pressestimmen: Hooligan-Angst im Ski-Weltcup

Jutarnji List ( Kroatien): "Nach dem Friedensschluss rettet der ausbuhte Ivica Kostelic in Schladming noch einen sensationellen vierten Platz."



Blick ( Schweiz): "Hat dieser 22-jährige Bursche Nerven! Marcel Hirscher steckt den Einfädler-Zoff mit Ivica Kostelic sowie die Ausfälle von Wengen und Kitzbühel locker weg."



Bild ( Deutschland): "Hooligan-Angst im Ski-Weltcup! An Felix Neureuther ging der Wirbel nicht spurlos vorbei. Nach Zwischenbestzeit blieb er an einer Stange hängen und wurde nach dem ersten Durchgang disqualifiziert."



Slobodna Dalmaicja ( Kroatien): " Hirscher, Kostelic und Neureuther brauchen Polizeischutz aus Angst vor den Bad Blue Boys."



24 Sata ( Kroatien): "Österreicher pfeifen Kostelic aus. Hirscher feiert den Sieg."



NZZ Online ( Schweiz): " Hirscher wieder der Herrscher. Demonstration mit der Nummer 1."