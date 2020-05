Premiere mit neuen Bewerben

Programm Bei den 1. Olympischen Winter-Jugendspielen (YOG) in Innsbruck (13. – 22.1.) werden in 15 Sportarten 63 Medaillen-Entscheidungen ausgetragen. Einige Bewerbe erleben ihre olympische Feuertaufe.



Skispringen Erstmals bei Olympia ist Skispringen auch Frauensache. Seit 2009 gibt’s bereits eigene Weltmeisterschaften im Damen-Skispringen, in Seefeld fliegen die Adlerinnen um die ersten Olympia-Medaillen.



Ski Nordisch Die Jugendspiele sorgen in den Teambewerben für nordische Premieren. Biathleten und Langläufer bilden eine gemeinsame Staffel, dazu gibt’s Mannschaften mit je einem Skispringer, einer Skispringerin und einem Kombinierer. Zudem gibt es Teams mit Sportlern aus verschiedenen Nationen.



Freestyle Ebenfalls neu und ein Pilotprojekt für Sotschi 2014: Skifahrer in der Halfpipe. Bei den Snowboardern findet erstmals ein Slopestyle-Contest statt.



Eisschnelllauf Der neue Massenstart-Bewerb verspricht Spannung, im Shorttrack gibt’s zum ersten Mal Mixed-Staffeln.





