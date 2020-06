Play-off-Auftakt: Capitals besiegen VSV

Dass die Villacher Aufholjagd nicht belohnt wurde, lag an VSV-Keeper Lamoureux, der sechs (!) Strafminuten kassierte. Zwei Mal foulte er einen Wiener, einmal spritzte er den Referee mit der Trinkflasche an. Das folgende Powerplay nutzten die Caps zum entscheidenden 4:2 durch Keller (48.). "Unsere Disziplin war ein Schlüssel zum Erfolg", sagte Capitals-Coach Samuelsson. Die Villacher hatten erst in der 40. Minute ihr erstes Überzahlspiel.

Am Sonntag geht es in Villach weiter.