Pflichtsieg der Capitals

Weiter geht es für die Capitals mit dem Auswärtsspiel am Freitag in Villach. Die Kärntner, die in den letzten Runden des Grunddurchganges alle Top-Teams besiegt hatten, haben bereits zwei Niederlagen auf dem Konto. Nach dem 2:3 gegen Znaim am Sonntag verlor der VSV gestern in Graz 0:4. Dabei fiel der völlig verunsicherte Villach-Keeper Bernhard Starkbaum auf, der sich den Puck bei einem Schuss von Blatny selbst zum 0:1 ins Tor bugsierte.



Schlecht sah in der Platzierungsrunde auch Salzburg aus. Der Meister wurde von Fehervar mit einem 1:7 blamiert. Es war der erste Sieg der Ungarn in Salzburg seit der Liga-Debüt 2007.