Paralympics: Edlinger holt Langlauf-Bronze

Langläuferin Carina Edlinger holte am Samstag bei den Paralympischen Winterspielen in in Pyeongchang die Bronzemedaille über 7,5 km im klassischen Stil für Sehbehinderte. Die Salzburgerin belegte hinter der Siegerin Sviatlana Sakhanenka aus Weißrussland und der unter neutraler Flagge angetretenen Russin Mikhalina Lysova den dritten Platz.