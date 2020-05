Othmar Schneider verstorben

Der Vorarlberger Ski-Olympiasieger Othmar Schneider ist im 85. Lebensjahr gestorben. Der Slalom-Triumphator der Spiele von Oslo 1952 verstarb unerwartet in der Nacht vom Heiligen Abend zum Christtag. Der gebürtige Lecher war Vorarlbergs erster männlicher Olympiasieger.

Schneider wurde am 27. August 1928 geboren, seine Ski-Karriere begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine ersten Erfolge feierte er in Chamonix, St. Moritz und Davos, ehe mit dem Olympiasieg sein Karriere-Höhepunkt folgte. Außerdem holte Schneider ebenfalls 1952 in der Olympia-Abfahrt die Silbermedaille und wurde auch im selben Jahr zu Österreichs " Sportler des Jahres" gewählt.

"Das Slalomgold in Oslo war für mich überraschend", erzählte Schneider im August 2008 anlässlich seines 80. Geburtstags. "Denn eigentlich gehörte meine Liebe der Abfahrt. Leider gab es bei den Spielen 1952 keine Kombination, denn sonst hätte ich auch eine zweite Goldene gewonnen." Nach einem Beinbruch erreichte Schneider bei den Spielen 1956 als Slalom-Titelverteidiger in Cortina d'Ampezzo nur den zwölften Rang.