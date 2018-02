Ein noch junger, aber besonders spektakulärer Olympia-Bewerb ist Snowboard-Cross. Am Wochenende fanden die Generalproben für Pyeongchang statt. Die österreichischen Starter haben am Tag nach dem Überraschungssieg von Julian Lüftner allerdings keinen Podestplatz geschafft.

Markus Schairer belegte am Sonntag in Feldberg (Deutschland) im letzten Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen Rang sieben. Der Vorarlberger verpasste im Schwarzwald den Einzug in den Endlauf, im kleinen Finale belegte der Ex-Weltmeister den dritten Platz.

Alessandro Hämmerle schied im Viertelfinale aus und wurde Zehnter. Der nicht für Olympia nominierte Lüftner kam diesmal nicht über Rang 18 hinaus. Die neben Schairer und Hämmerle bei Olympia antretenden Hanno Douschan (34.) und Lukas Pachner (35.) schieden in der ersten K.o.-Runde aus. Katharina Neussner scheiterte bereits in der Qualifikation.

Die Siege gingen an die schon am Samstag erfolgreiche Italienerin Michela Moioli und Frankreichs Olympiasieger Pierre Vaultier.