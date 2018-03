Die Niederösterreicherin Claudia Lösch hat am Mittwoch bei den Winter-Paralympics 2018 in Pyeongchang die Bronzemedaille im Riesentorlauf gewonnen. Für die 29-Jährige ist es bereits die neunte Paralympics-Medaille ihrer Karriere und die zweite in Südkorea.

Bei den Herren verpasste Markus Salcher die Medaillenränge nur knapp. Der zweifache Bronze-Gewinner belegte in der stehenden Klasse Rang fünf.