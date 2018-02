Was für ein Start in den siebenten Olympia-Tag! Matthias Mayer ließ nach dem schwachen Auftritt in der Abfahrt am Donnerstag alle Kritiker verstummen und holte Super-G-Gold für Österreich!

Anschließend sorgte eine junge Niederösterreicherin für eine faustdicke Überraschung: Katharina Gallhuber ließ im Slalom unter anderem die US-Dominatorin Mikaela Shiffrin hinter sich und gewann Bronze.

Keine Überraschung, aber die gewünschte Top-30-Platzierung sprang für den österreichischen Langläufer Max Hauke heraus (mehr dazu hier).

Und das steht uns heute noch bevor (Medaillenentscheidungen hervorgehoben):

12.20 Uhr Skeleton Damen Janine Flock 13.30 Uhr Skispringen Großschanze - Herren (Qualifikation) Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft