Der dritte Tag bei den Winterspielen in Südkorea fing mit der nächsten Absage für die Alpinen an: Auch der Riesentorlauf der Damen fiel dem Wind zum Opfer. Es folgte die Enttäuschung für Österreichs große Snowboard-Hoffnung: Anna Gasser verpatzte ihren ersten Auftritt und ging im Slopestyle-Bewerb leer aus. Auch in der Biathlon-Verfolgung sowie im Skisprungbewerb der Frauen blieben die Österreicher ohne Medaille.

Ansonsten passierte an Tag drei Folgendes;

Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz hat die Medaillenränge bei den Olympischen Spielen in Südkorea als Sechste verpasst. Auf Rang drei fehlten der Silbermedaillengewinnerin von 2014 am Montag in Alpensia fast 18 Punkte. Gold sicherte sich Topfavoritin Maren Lundby, die Norwegerin gewann vor der Deutschen Katharina Althaus und der Japanerin Sara Takanashi. Chiara Hölzl wurde Elfte, Jacqueline Seifriedsberger 13. Mehr dazu hier.

hat die Medaillenränge bei den Olympischen Spielen in Südkorea als Sechste verpasst. Auf Rang drei fehlten der Silbermedaillengewinnerin von 2014 am Montag in Alpensia fast 18 Punkte. Gold sicherte sich Topfavoritin Maren Lundby, die Norwegerin gewann vor der Deutschen Katharina Althaus und der Japanerin Sara Takanashi. wurde Elfte, 13. Mehr dazu hier. Die Eisschnellläuferin Ireen Wüst schrieb Geschichte: Im dritten Olympia-Rennen in Pyeongchang holte sie den dritten Sieg für die niederländischen Eisschnellläufer im Gangneung-Oval. Die mit nunmehr fünf Olympiasiegen erfolgreichste Olympionikin der Oranjes setzte sich am Montag über 1.500 Meter in 1:54,35 Minuten 0,2 Sekunden vor der Japanerin Miho Takagi durch. Bronze ging durch Marrit Leenstra ebenfalls an die Niederlande.

Nach dem ersten Tag des olympischen Rodelbewerbs auf der Kunstbahn in Pyeongchang/Alpensia liegen bei den Damen zwei Deutsche in Führung. Gold-Favoritin Natalie Geisenberger führt mit 1:32,454 Minuten vor ihrer Teamkollegin Dajana Eitberger mit 0,120 Sekunden Rückstand und der Kanadierin Alex Gough (+0,190 Sekunden). Die Österreicherinnen lagen nicht im Spitzenfeld. Als beste belegte Hannah Prock mit 0,753 Sekunden Rückstand Platz zwölf, direkt vor Madeleine Egle (+0,918 Sekunden). Für Birgit Platzer endete der olympische Rodelbewerb vorzeitig, sie schied nach einem Sturz aus.

mit 0,753 Sekunden Rückstand Platz zwölf, direkt vor (+0,918 Sekunden). Für endete der olympische Rodelbewerb vorzeitig, sie schied nach einem Sturz aus. Für Begeisterung sorgen während Olympia auch Maskottchen aus Österreich. Der Weiße Zoo in Kernhof/Niederösterreich schenkte dem Bukyeon-Zoos in Südkorea zwei seiner weißten Tiger-Vierlinge vom letzten Jahr. "Toto" und "Mia" wurden in First-Class-Transportkisten über Amsterdam nach Seoul geflogen und begeistern nun Millionen von Zoo-Besuchern. Der weiße Tiger ist das Olympia-Wahrzeichen.

Nun ist es fix: Fourcade holt Gold vor Samuelsson und Doll, die Österreicher verpassen die Top Ten. Simon Eder wird vor Julian Eberhard 14. Hier lesen Sie mehr dazu.

wird vor 14. Hier lesen Sie mehr dazu. In der Biathlon-Verfolgung sieht alles nach einem Favoritensieg aus. Der Franzose Martin Fourcade liegt nach dem letzten Schießen in Führung. Nun geht es noch um Silber und Bronze. Der Deutsche Benedikt Doll und der Schwede Samuelsson werden diese beiden Medaillen unter sich ausmachen. Österreich wird leider leer ausgehen.

Die deutsche Top-Favoritin auf Gold Natalie Geisenberger ist ihrer Favoritenrolle im ersten Lauf des olympischen Rodelbewerbs in gerecht geworden. Die regierende Olympiasiegerin übernahm mit Bahnrekord die Führung vor der Kanadierin Alex Gough (+0,072 Sekunden) und der Deutschen Tatjana Hüfner mit 0,077 Rückstand. Die Österreicherinnen lagen nicht im Spitzenfeld. Als Beste war Hannah Prock mit 0,377 Sekunden Rückstand 13., direkt vor Madeleine Egle (+0,481 Sekunden). Birgit Platzer erwischte mit mehreren Fehlern keinen guten Lauf und lag mit 1,073 Sekunden Rückstand auf Rang 23.

mit 0,377 Sekunden Rückstand 13., direkt vor (+0,481 Sekunden). erwischte mit mehreren Fehlern keinen guten Lauf und lag mit 1,073 Sekunden Rückstand auf Rang 23. Die Biathlon-Verfolgung der Herren startet demnächst (13 Uhr). Julian Eberhard startet von der vierten Stelle aus und greift nach einer Medaille. Auch Simon Eder und Dominik Landertinger haben einiges vor.

startet von der vierten Stelle aus und greift nach einer Medaille. Auch und haben einiges vor. Um 13:50 Uhr geht es für Daniela Iraschko-Stolz und Co. auf der Olympia-Schanze los. Was die 34-jährige "Omi" vor dem ersten Damen-Skisprungbewerb zu sagen hat, das lesen Sie hier.

und Co. auf der Olympia-Schanze los. Was die 34-jährige "Omi" vor dem ersten Damen-Skisprungbewerb zu sagen hat, das lesen Sie hier. Die deutsche Biathletin gewann bei den Winterspielen nach dem Sprint-Bewerb nun auch die Verfolgung. Silber geht an die Slowakin Anastasiya Kuzmina, Bronze an die Französin Anais Bescond. Die Österreicherinnen Katharina Innerhofer und Dunja Zdouc landeten weit im geschlagenen Feld. Hier lesen Sie mehr dazu.

und landeten weit im geschlagenen Feld. Hier lesen Sie mehr dazu. David Gleirscher erhielt soeben seine Goldmedaille für seinen Rodel-Olympiasieg aus den Händen von ÖOC-Präsident Karl Stoss. Und nun darf er der österreichischen Hymne lauschen. Wie er das Ganze erlebt hat, das lesen Sie hier.