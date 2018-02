Olympia-Telegramm: Tag 14 im Überblick

Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014. In Pyeongchang peilen Österreichs Biathleten nun am Freitag (12.15 MEZ) erneut eine Olympia-Medaille in der Staffel über 4 mal 7,5 km an. Dominik Landertinger, bereits Dritter im Einzelbewerb, Simon Eder, Julian und Tobias Eberhard wollen für den 14. ÖOC-Podestplatz in Südkorea sorgen.

Daneben waren von Österreichs Team am drittletzten Wettkampftag der XXIII. Winterspiele nur noch Ex-Weltmeisterin Andrea Limbacher und Katrin Ofner im Ski-Cross-Finale im Einsatz.