Olympia-Telegramm: Tag 1 im Überblick

Die Spiele können beginnen! Bereits am ersten Tag der Olympia in Pyeongchang werden sich die ersten Athleten mit Edelmetall schmücken lassen. Hier ist eine Übersicht der Bewerbe, die uns am Samstag noch bevorstehen:

8.40 Uhr Damen-Eishockey 11.10 Uhr Rodeln Herren-Einsitzer Reinhard Egger, David Gleirscher, Wolfgang Kindl 11.45 Uhr Short Track 500 Meter Damen 12.00 Uhr Eisschnelllauf 3000 Meter Damen 12.15 Uhr Damen-Biathlon 7,5km Sprint Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer, Dunja Zdouc 13.30 Uhr Short Track Eisschnellauf 1500 Meter Herren 13.35 Uhr Herren-Skispringen Normalschanze - 1. Durchgang Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer 14.35 Herren-Skispringen Normalschanze - Finale Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer