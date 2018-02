Anna Gasser holt Gold im BigAir

Die österreichischen Skispringer konnten das olympische Stadion von PyeongChang nicht zu Medaillenerfolgen nutzen, eine Kärntner Snowboarderin aber sorgte am Donnerstag dafür, dass Rot-Weiß-Rot die Arena doch in guter Erinnerung behalten kann: Anna Gasser lieferte sich in den ersten beiden Durchgängen des BigAir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Amerikanerin Jamie Anderson, doch im finalen Versuch warf die 27-jährige Kalifornierin die Nerven weg - Jamie Anderson konnte ihren Versuch nicht stehen.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Damit war der Weg frei für die 26-jährige X-Games-Siegerin aus Spittal an der Drau, und Anna Gasser bewies in ihrem letzten Run Stil, Klasse und Nervenstärke: Mit 185,0 Punkten siegte die Weltmeisterin vor Anderson (177,25) und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (157,50). Damit holte sie auch die erste olympische Medaille für die österreichischen Snowboard-Freestyler. "Der beste Moment war, als ich meinen dritten Sprung, den Cab Double Cork 1080, gestanden bin. Da habe ich gewusst, dass es zu Gold reicht", sagte Gasser.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER "Alle Mädels sind so gut gefahren und haben so viel vorgelegt, dass ich gewusst habe, ich muss wirklich meine besten Tricks zeigen", erklärte die Kärntnerin später. "Ich bin um drei Uhr in der Früh aufgewacht und habe nicht mehr einschlafen können. Ich war schon sehr nervös. Das gute war, ich habe vor dem dritten Sprung gewusst, ich habe Silber. Das hat ein bisschen den Druck genommen. Ich habe mir vor dem letzten Sprung Zeit gelassen und habe das echt genießen können. Ich hab dann nach unten geschaut und habe mir gedacht, ich mach einen Sprung für meine Familie."

Foto: AP/Matthias Schrader Auch ihr Trainer Christian Scheidl hatte zu leiden. "Ich habe oben einen halben Herzinfarkt bekommen. Die Anna hat oben zwei Sekunden vor dem letzten Sprung noch umgestellt von Backside 1080 Double Cork auf Cab Double Cork 1080, und es hat funktioniert. Als Trainer steht man oben und versucht gute Laune zu verbreiten, aber innerlich hat man einen Puls von 200 und hofft das Beste." Die Nervosität kam nicht von ungefähr: "Der Druck war enorm, die Medien haben bei jeder Pressekonferenz gesagt, die Goldene ist eh fix, aber fix ist gar nichts. Das waren schon ein paar harte Tage nach dem Slopestyle, aber sie hat es gut überstanden."