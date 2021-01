ÖSV-Geschäftsführer Scherer: „Der Weltcup ist einer der sichersten Orte“

Der Aufwand ist enorm, zugleich aber die einzige Möglichkeit, diesen verkorksten Winter zu retten. „Jeder weiß, wie wichtig es ist, dass überhaupt Rennen stattfinden“, sagt Geschäftsführer Scherer. Wie alle Skiverbände lebt auch der ÖSV von der TV-Vermarktung der Rennen und den Sponsorerlösen.

In der Krise rücken nun sogar Erzrivalen näher zusammen. So verhalf Swiss Ski dem ÖSV für den heutigen Wengen-Ersatzslalom in Flachau zu einem Sponsor aus der Schweiz. „Die Solidarität ist stärker geworden“, erklärt Scherer, der mit seinem Team in Rekordtempo die zwei Weltcuprennen in Flachau organisierte. Für den Ersatzslalom von Kitzbühel, der am Sonntag auf dem Programm steht, wurde sogar das Preisgeld erhöht.

Statt der 110.000 Euro, die bei einem herkömmlichen Rennen ausgeschüttet werden, gibt’s am Sonntag 150.000 Euro.