Österreichs Skispringer in Willingen in der Zuseherrolle

Tatsächlich konnte von allen drei Kandidaten nur Manuel Fettner in Willingen ein wenig Werbung in eigener Sache betreiben. Dem Routinier gelang zumindest in einem der beiden Bewerbe der Sprung in die Punkteränge (28.) und hat deshalb auch sein WM-Ticket sicher.

Wer den sechsten und damit letzten Startplatz erhält, war gestern Abend noch unklar, aber im Grunde spielt es auch keine Rolle. Denn sowohl Jan Hörl als auch Gregor Schlierenzauer werden in ihrer aktuellen Verfassung über die Zuschauerrolle wohl nicht hinaus kommen. Hörl landete am Sonntag nur auf Rang 42, nachdem er im ersten Bewerb disqualifiziert worden war (die Schuhe waren zu groß). Schlierenzauers Bilanz liest sich ähnlich erbärmlich: Einem 42. Platz am Samstag folgte einen Tag später die Disqualifikation, der Tiroler hatte im Kampf um das WM-Ticket zu einem falschen Anzug gegriffen.

Der 20-jährige Hörl, dem Chefcoach Andreas Felder seit der Vierschanzentournee das Vertrauen schenkt, kann immerhin fünf Ergebnisse in den Punkterängen vorweisen und als Highlight einen zweiten Platz mit dem Team in Zakopane. Demgegenüber stehen bei Schlierenzauer die Ränge zwölf und 30 und der Sieg im Mannschaftsspringen in Lahti.

Ob das für eine Teilnahme in Seefeld genügt?

Wenn’s nach Peter Schröcksnadel geht, dann werden die Titelkämpfe in Abwesenheit von Gregor Schlierenzauer über die Bühne gehen. Er würde den Rekordspringer (53 Weltcupsiege) jedenfalls nicht mit zur WM nehmen, hatte der ÖSV-Präsident dieser Tage erst im Tirol-Berg in Åre vor versammelten Journalisten erklärt.