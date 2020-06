Österreichs Neustart nach 18 Absagen

In Österreichs kleiner Eishockey-Welt ist ein tiefer Graben entstanden. Grund ist der Absturz einiger Spieler in der vorletzten Nacht vor der Viertelfinalqualifikation gegen Slowenien. Die Aktion der Betroffenen und das Verhalten des Verbandes sorgen auch sieben Wochen danach noch für Aufregung.

Nach dem 0:4 gegen Slowenien kündigte Verbandsboss Dieter Kalt an, die Namen der Betroffenen zu veröffentlichen. "Das wurde uns vom Österreichischen Olympischen Komitee untersagt", sagt Kalt in der Kleinen Zeitung und nannte daher alle Betroffenen erst in einer Aussendung am Dienstag. Warum sich das ÖOC in die Angelegenheiten des Verbandes einmischt? Waren andere schützenswerte Personen beim Saufgelage in Krasnaja Poljana dabei? ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel bestreitet im KURIER-Gespräch Kalts Aussage: "Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, woher er das hat."