Hundertstelkrimi: Österreichische Ex-aequo-Führung in Adelboden

So ganz geheuer war den Verantwortlichen des Ski-Weltverbandes FIS der Massenauflauf in Adelboden dann doch nicht. Je 13.000 Zuschauer hatte der Kanton Bern für die Rennen am Chuenisbärgli zugelassen – die öffentliche Siegerehrung nach dem Riesenslalom am Samstagabend wurde dann aber doch abgesagt.

Am Sonntag war das Zielstadion abermals gefüllt, und zunächst sahen die begeisterten Fans vor allem das große Scheitern: Der norwegische Weltmeister Sebastian Foss-Solevåg eröffnete den Bewerb und schied im Zielhang aus, und der schnellste Mann im Feld schaffte es nicht einmal so weit. Der Franzose Clément Noël fädelte nach seinem Aus am letzten Tor des zweiten Laufs von Madonna di Campiglio abermals ein.