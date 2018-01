Österreich schickt 105 Athleten nach Südkorea

Zum dritten Mal in der Geschichte Olympischer Winterspiele ist Österreich mit einer dreistelligen Anzahl an Athleten vertreten. Das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) gab am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien seine Nominierung für die Spiele vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang (Südkorea) bekannt. 105 Athleten, davon 40 Damen und 65 Herren, kämpfen für Rot-weiß-rot um Medaillen.

Das ist nach Sotschi 2014 (130) Athleten und gemeinsam mit Nagano 1998 die zweithöchste Zahl an österreichischen Aktiven, wobei dieses Mal ja die Eishockey-Mannschaft nicht qualifiziert ist. Hinzukommen auch zwei Ersatzleute im Bob. Das ÖOC hat sich zudem bereits mit Super-G-Olympiasiegerin Anna Veith für die Fahnenträgerin bei der Eröffnungszeremonie am 9. Februar festgelegt.

Keine Vorgabe

Aufgrund noch einiger offener Fragen sind am Tag vor der Einkleidung und zwei Tage vor der Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander van der Bellen noch nicht alle Athleten bekannt. Sieben Namen werden erst bis zum kommenden Sonntag, dem absoluten Nennschluss für die Spiele, bekannt. Sechs alpine Skirennläufer (5 Damen/1 Herr) sowie ein Nordischer Kombinierer werden erst nach den Weltcuprennen dieser Woche festgelegt.

ÖOC-Präsident Karl Stoss wollte sich auf keine Medaillenvorgabe festlegen. "Von meiner Seite kann es keine Vorgabe geben, es ist ja kein Wunschkonzert. Wir haben in der Vergangenheit vielfach erlebt, dass Überraschungen zutage getreten sind." Stoss hob unter den vielen Medaillenanwärtern Marcel Hirscher, die Rodler, Anna Gasser oder Benjamin Karl hervor. Bei den vergangenen Spielen in Sotschi 2014 hatte es 17 Medaillen (4 x Gold, 8 x Silber, 5 x Bronze) gegeben. "Wir wären natürlich sehr glücklich, wenn wir in die Nähe von Sotschi kommen würden. Das wäre eine gewisse Erwartungshaltung, aber keine Vorgabe."

Noch sieben Plätze offen

Österreich wird im Biathlon, Bob, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Nordischer Kombination, Rodeln, Skeleton, Ski Alpin, Ski Cross, Ski Freestyle, Skispringen und Snowboard vertreten sein.

Bei den alpinen Damen sind sogar noch fünf Plätze offen, die diese Woche und auch noch nach der endgültigen Nominierung noch Weltcuprennen haben. Bemerkenswert bei den alpinen Herren ist die Nominierung von Philipp Schörghofer, der nach einer Verletzung noch keinen einzigen Renneinsatz hatte. Spannend wird es sowohl in Schladming als auch in Garmisch-Partenkirchen bei den Herren - je nach Leistungen könnte entweder ein Slalom-Spezialist oder ein zusätzlicher Speedläufer das Herrenkontingent komplettieren.

Einer der Härtefälle der Nominierung findet sich im Snowboard-Lager, wo für Slalom-Weltmeisterin Daniela Ulbing ein vierter Riesentorlauf-Rang am Sonntag zu wenig war.

Herzog als erste in Südkorea

Die Athleten fassen in den kommenden zwei Tagen in Wien ihre Olympia-Einkleidung aus, am Mittwoch erfolgt die Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg sowie am Abend die "Lotterien Farewell-Feier" in der Aula der Wissenschaften.

Als erste Athletin wird Eisschnelllauf-Europameisterin Vanessa Herzog am 31. Jänner nach Südkorea fliegen. Die "Team-Babys" sind Ski-Slopestylerin Lara Wolf und Rodlerin Hannah Prock, die beide noch 17 Jahre jung sind. Routiniers sind die 44-jährige Snowboarderin Claudia Riegler, Kombinierer Willi Denifl, Snowboarder Andreas Prommegger und Hannes Reichelt (alle 37). Riegler ist zum vierten Mal dabei, das trifft auch auf Bernhard Gruber zu, der allerdings 2006 nicht zum Einsatz kam.