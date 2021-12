Nullnummer der ÖSV-Slalom-Asse: Feller & Schwarz in Madonna out

Der Slalom und die ÖSV-Herren - das scheint in diesem Winter noch keine echte Liebesbeziehung zu sein. Nach dem Fehlstart im ersten Saisonslalom in Val d'Isere folgte nun im ersten Durchgang des Klassikers in Madonna di Campiglio der nächste herbe Dämpfer für die erfolgsverwöhnte Mannschaft.

Mit Marco Schwarz und Manuel Feller schieden die zwei österreichischen Slalom-Stars bereits im ersten Durchgang des Nachtslaloms aus. Beiden wurde eine Passage im untersten Streckenabschnitt zum Verhängnis. Damit halten den amtierende Slalom-Gesamtweltcupsieger (Schwarz) und der zweifache Gewinner im vergangenen Winter (Feller) nach den ersten beiden Rennen bei null Punkten: