ÖSV-Chefcoach Kuttin zog zufrieden WM-Bilanz

Und als wäre das ohnehin nicht schon Druck genug gewesen, musste der 44-Jährige seine Mannschaft auch noch einer radikalen Frischzellenkur unterziehen – notgedrungen. Immerhin vollzogen mit Martin Koch, Thomas Morgenstern und Wolfgang Loitzl gleich drei Leistungsträger und Erfolgsgaranten der vergangenen Jahre den Absprung ins Privatleben. Dazu noch das hartnäckige Formtief von Thomas Diethart im Jahr eins nach dem Tourneesieg, der Leistungsabfall von Andreas Kofler und die verlorene Leichtigkeit und Sicherheit bei Superstar Gregor Schlierenzauer – schwierigere Voraussetzungen hätte es gar nicht geben können.

Umso erstaunlicher, wie oft Heinz Kuttin in diesem turbulenten Premierenjahr als österreichischer Cheftrainer dann doch schon Grund zum Jubeln hatte. Es begann bereits mit dem überraschenden Tourneesieg von Stefan Kraft und ging nun weiter bei der Nordischen Weltmeisterschaft in Falun, während der Kuttin und die Österreicher zeitweise enormen Gegenwind verspürt hatten. Der schwache Auftritt im Mixed-Teambewerb und das mannschaftliche Abschneiden auf der Normalschanze, wo Kraft (Bronze) als einziger ÖSV-Adler in den Top 20 gelandet war, hatte die Österreicher vor den Wettkämpfen auf der Großschanze bereits unter Zugzwang gesetzt.

Aber auch in dieser Situation blieb Kuttin seiner Linie treu und die Ruhe in Person und ließ sich nicht zu Aktionismus, Aufregung und Panikaktionen hinreißen. "Wir wissen, was wir können."