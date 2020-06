Gottwald: "Tun wir im Skisport das Richtige?"

Beim ÖSV sind kritische Geister und Athleten, die Klartext reden, aber nicht unbedingt erwünscht.

Mag sein. Nur: Wem nützt diese Feststellung? Weder dem Verband, noch den Athleten. Es wird unglaublich viel in Materialentwicklung, Training und Betreuerstab investiert, weil es noch immer die Vorstellung gibt, der sportliche Erfolg sei das Ein und Alles. Sportlicher Erfolg ist nur die Pflicht. Die Kür wäre, über das Medium Sport, Menschen zu erreichen. Nicht nur gutes Entertainment zu liefern, sondern eine Message. Dafür fehlt in unserem System das Bewusstsein, dafür liegt viel zu wenig Fokus auf der Persönlichkeitsentwicklung der Athleten. Selbstzufriedenheit ist ein warmer Anorak. Solange die Sponsoren zahlen und die Quoten stimmen, fragt sich niemand: Tun wir im Skisport noch das Richtige?

Ist die Persönlichkeitsentwicklung denn Verbandssache oder liegt es in der Verantwortung eines jeden Sportlers?

Gute Frage, einfache Antwort: Sie sollte, neben der sportlichen Basis, für beide Seiten oberste Priorität haben. Charismatische, eigenverantwortliche Athleten müssten im Interesse des Verbandes sein, weil sie das richtige Signal in die Gesellschaft senden. Für Angepasstheit und Uninformiertheit braucht es in Österreich ja nicht noch mehr Vorbilder, für Individualität und Mut schon. Das könnte eine Kernaussage des Sports sein. In meine Seminare kommen Fußballer, Tennisspieler, Leichtathleten, Motorsportler, Golfer – ÖSV-Athleten selten bis nie. Das wird nicht nur daran liegen, dass sie nicht gewöhnt sind, Investitionen in die eigene Qualität selbst zu tätigen.