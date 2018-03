Nordische Kombination: Seidl in Schonach nach Springen Dritter

Mario Seidl liegt am Samstag nach dem Springen im vorletzten Weltcup-Saisonbewerb der Nordischen Kombinierer in Schonach auf Rang drei. Der 25-jährige Salzburger hat nach einem 97,5-m-Satz für den 10-km-Langlauf (14.15 Uhr, live ORF eins) 40 Sekunden Rückstand auf den Norweger Jarl Magnus Riiber (103,5 m). Dazwischen liegt der Japaner Go Yamamoto (101,0/+7 Sekunden).

Mit 42 Sekunden Rückstand geht Franz-Josef Rehrl (99,0 m), nach dem Springen auf Platz vier, in die Entscheidung. Wilhelm Denifl (96,0/+56) belegte den siebenten Zwischenrang. Bernhard Gruber (95,0/+1:04 Min.) geht als Zehnter in die Loipe. Der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Klapfer (94,5/+1:19) kam auf Position 18. Martin Fritz (92,0/+1:38) und Lukas Greiderer (89,0/+1:46) liegen auf dem 25. bzw. 30. Zwischenrang.